Grave atropellado en la Román Cepeda

Se integra una carpeta de investigación por un atropellamiento, la persona lesionada es reportada grave, mientras que el conductor está detenido.

Sergio Delgado de Luna coordinador de la Unidad de Atención a Detenidos, manifestó que se realizan indagaciones en relación a un accidente vial.

El atropellamiento se suscitó sobre Román Cepeda a la altura de la colonia Suterm, en el lugar una persona del sexo masculino fue atendida y trasladada a un hospital.

Se trata de Ricardo Hernández Muñoz de 58 años, quien es reportado delicado, ya que presenta lesiones graves.

La unidad que lo embistió es un Mini Cooper color verde de reciente modelo, era conducido por José Octavio Galicia Guillén.

Se integra una carpeta de investigación, así mismo se efectúan indagaciones a fin de determinar la responsabilidad.

El automóvil que atropelló a la persona cuenta con seguro, por lo que de comprobarse la responsabilidad del mueble se pagará absolutamente todo.

Hay versiones de que el peatón fue quien se atravesó, aunque también refieren que el carro se desplazaba a exceso de velocidad.