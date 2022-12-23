Habilitan ruta de recolección de hoja vegetal

ALLENDE, COAH. - Por indicaciones del alcalde Pepe Díaz Gutiérrez, se puso a disposición de la ciudadanía una ruta especial de parte del departamento de Obras Públicas, dedicada a la recolección de la hoja vegetal que se acumulan en los domicilios.

“Durante los recientes días hemos recibido múltiples quejas relacionadas que, con la quema de hoja en los traspatios, lo que causa un deterioro ambiental, además de la molestia entre los vecinos”, declaró Reynaldo Rivera de la Cruz, titular del departamento de Obras Públicas.

Comentó que, para facilitar estas labores de limpieza, está a disposición de la comunidad la línea telefónica 862-621-4786, para que los vecinos llamen una vez que hayan recolectado todas las hojas en bolsas para basura.

“Solo tienen que recoger todas las hojas en una bolsa de plástico y luego de ello hacen su llamada para que la unidad especial acuda a recolectarla”, comentó el titular.

Añadió que la quema de hoja causa molestias y hasta desavenencias entre vecinos, además de la afectación a la salud de las personas que presentan algún padecimiento, como alergias asma o enfermedades del tipo respiratorias.