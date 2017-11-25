Homicida queda en prisión preventiva

Alejandro Fierro Avila presunto responsable de asesinar a José Nelver Vicente Mexchuc, quedó en prisión preventiva mientras se lleva a cabo el proceso judicial en su contra.

SU detención se efectuó debido a que contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio simple doloso.

Fue arrestado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal del grupo de aprehensiones, sin embargo el imputado se entregó de forma voluntaria.

Llegó al edificio de la Fiscalía General del Estado acompañado de sus padres y de un abogado particular.

Tras su arresto fue puesto a disposición del Ministerio Público, posteriormente fue presentado ante el juez de control.

Se inició con el proceso judicial y en audiencia inicial el abogado defensor solicitó la duplicidad del término constitucional.

Se dieron tres días como plazo para la aportación de elementos de prueba tanto de la parte defensora como por parte del Ministerio Público.

Mientras se está efectuando dicho proceso judicial, el imputado quedó en prisión preventiva debido a la gravedad del delito.

El delito que se maneja es homicidio simple doloso, pero el abogado defensor está peleando que quede en homicidio cometido en riña.