Identifica FGE a civil abatido

La Fiscalía General del Estado confirmó la identificación del abatido en Guerrero tras un enfrentamiento, se trata de Sergio Segura Abundio originario de San Luis Potosí, las investigaciones se siguen realizando.

Santiago Espinoza Eguía coordinador de la Unidad de Litigación e Investigación de Delitos, señaló que fue una hermana quien realizó la identificación de la persona que murió tras un enfrentamiento entre civiles armados y elementos policiacos.

Indicó que compareció ante el Ministerio Público para después efectuarse la devolución del cuerpo para ser trasladado a su estado natal.

Comentó, que las investigaciones se continúan realizando a fin de conocer con exactitud cómo se suscitaron los hechos.

Refirió, que se había dado a conocer desde un principio que los elementos de Fuerza Coahuila habían sido atacados cuando viajaban a bordo de una unidad sobre una brecha de terracería.

Argumentó que cuatro civiles armados que estaban escondidos entre los matorrales los atacaron a balazos y los policías repelieron la agresión abatiendo a uno de ellos.

Manifestó que se está integrando una carpeta de investigación por parte del Ministerio Público, por lo que ya se han recabado los testimonios de los policías que participaron en los hechos.

Mencionó que no se ha logrado dar con el paradero de los civiles armados que lograron escapar después de atacar a los elementos del estado.

Agregó que la carpeta de investigación permanece abierta y se siguen integrando medios de prueba.