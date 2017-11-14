Impacta camioneta y huye del lugar

Un joven residente de Del Río Texas, provocó un accidente sobre el Par vial Alejo González y cruce con la calle Progreso, en el cual por el exceso de velocidad en que viajaba no respetó el alto e impactó un auto marca Mazda CX-5 modelo 2017.

El responsable de los hechos conducía un auto marca Saturn color plata.

El cual después de provocar el percance vial huyo del lugar, lo que provocó la movilización policiaca siendo el mismo afectado el que con ayuda de un vecino dio alcance del responsable sobre la Avenida Carranza, quitándole las llaves del vehículo Saturn.

La persona afectada responde al nombre de Víctor Hugo Peña Barboza de 40 años.

Después de ser detenido el responsable fue llevado junto con su vehículo al edificio de Seguridad Publica para ser puesto a disposición del M.P. ya que como huyo del lugar agravó su situación.

El resultado de este accidente solo fueron daños materiales en las unidades no presentándose lesionados.

El afectado fue trasladado al edificio de Seguridad Publica para que pusiera su demanda y le pudiera ser reparado el daño a su vehículo.