Intervienen policías en conflicto laboral

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Después de que dos trabajadores de ´VU Manufacturas´ fueron notificados de su despido durante el turno, exigían una explicación del gerente a dicha decisión, pero, la discusión escaló y fue necesaria la intervención de la policía.

Los empleados con antigüedad mayor a 2 años, Vicente Martínez Díaz y Darío Soriano Hernández, que además fungían como delegado sindical y tesorero de la Liga Obrera, señalan que no hay razón válida para el despido, por lo que buscaban una explicación con el gerente.

Fue entonces que, en punto de la siete de la tarde, otros trabajadores de VU, acompañados por directivos del sindicato representante, se presentaron fuera de las instalaciones señalando arbitrariedades en el despido de sus compañeros.

"Presentaremos contrademanda ante el despido injustificado porque no me dijeron porque me están despidiendo, nomás me vocearon para que fuera a recursos humanos donde el abogado, Erik, me dijo que estaba despedido y que me saliera de la planta", refirió Vicente Martínez.

Por su parte, el gerente de planta, Marco Salinas y Erik Guajardo, abogado de la empresa, solicitaron el apoyo de la fuerza pública para controlar la situación generada dentro de la maquiladora, ya que, alegan que fueron despedidos conforme a la ley federal del trabajo.

El abogado Erik Guajardo explicó que se actuó bajo el argumento del artículo 47, fracción segunda, de la propia ley federal del trabajo, donde se señala sobre probidad, injurias hacia el patrón y acciones relativas.