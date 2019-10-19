Investiga FGE abuso sexual contra abogada

La Fiscalía General del Estado informó que se encuentra bajo investigación el abuso sexual cometido en agravio de una abogada del Palacio de Justicia en el residencial Tecnológico, en un principio se había declarado que no había nada.

Luego de negar la existencia de un intento de violación, se informó que ya se integra una carpeta de investigación.

La denuncia fue formalizada por la propia víctima horas después de suscitarse el ataque en el interior de su domicilio.

La abogada se encontraba en su recámara y en plena madrugada un sujeto logró entrar para agredirla.

Intentó violarla, pero se defendió evitando que el individuo cometiera dicho delito, realizándole tocamientos en sus partes íntimas.

Elementos de la Policía Preventiva Municipal, Fuerza Coahuila y Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento del hecho la madrugada del miércoles.

En la carpeta de investigación que se está integrando en base a la denuncia formalizada, se recaban medios de prueba al igual que testimonios.

Así mismo se revisan ya algunos videos de cámaras de vigilancia que fueron detectadas en los alrededores.

Se busca lograr la identificación y localización del presunto responsable para ser presentado ante un juez de control e iniciar un proceso judicial en su contra por el delito de abuso sexual.

Se presume que en los próximos días quede esclarecido este caso en donde la víctima es una abogada del Palacio de Justicia la cual sufrió el ataque cuando se encontraba en su casa.