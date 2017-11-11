Investigan la muerte de policía atropellado

El atropellamiento de un policía municipal que le causó la muerte, se podría judicializar debido a las agravantes que existen en el delito.

Santiago Espinoza Eguía coordinador de la Unidad de Litigación e Investigación de Delitos, dio a conocer que se está integrando la carpeta de investigación sobre este accidente.

La mañana del jueves sobre el libramiento Manuel Pérez Treviño, un oficial de la Policía Preventiva Municipal, fue atropellado por un camión de transporte de personal.

El uniformado Miguel Ángel González murió en la clínica 11 del IMSS cuando recibía atención médica, la gravedad de las lesiones que presentaba le provocaron la muerte.

El chofer responsable responde al nombre de Daniel Juárez Ramírez, quien se encuentra actualmente en calidad de detenido.

Se están efectuando investigaciones a fin de determinar si se trata de un delito doloso o culposo, por lo pronto la carpeta de investigación podría judicializarse.

Hasta el momento no se ha tenido un acercamiento entre familiares del policía fallecido con familiares del chofer o de la empresa para la que labora.

Cabe mencionar que la situación legal del inculpado se agrava por haber huido del lugar del accidente, omitiendo brindarle atención a la persona que en ese momento estaba lesionada.