Investigan si homicidio es culposo o doloso

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que se judicializará el accidente donde murió Mario Alberto Caballero de la Garza, tras ser arrollado por una camioneta conducida por Juan Francisco Galván en días pasados en el sector Fuentes, se esperan resultados de pruebas e investigaciones para establecer si se trata de un homicidio culposo o doloso.

Rogelio Gómez Rodríguez coordinador de Ministerios Públicos de la Unidad de Litigación e Investigación de Delitos, declaró que una vez que se concluya la carpeta de investigación sobre este caso se presentará ante un juez de control para iniciar un proceso judicial.

Informó que la carpeta se está integrando, se recaban medios de prueba y además testimonios de varias personas.

Indicó que ya se enviaron los oficios correspondientes a Servicios Periciales para solicitar un dictamen de tránsito terrestre, a fin de conocer cómo ocurrió el accidente.

Señaló que el percance se suscitó sobre la calle Periodistas, entre Jazmín y Jiménez en el sector Fuentes.

Comentó que una vez que concluyan las investigaciones y se tengan los resultados de los dictámenes periciales, se procederá a judicializar el caso.

Refirió que el conductor señalado como responsable ya compareció, además la camioneta que tripulaba fue localizada y posteriormente asegurada.

Argumentó que se tiene conocimiento de que hasta el momento no se ha llevado a cabo ninguna conciliación sobre gastos médicos y gastos funerarios entre el presunto responsable y la familia del fallecido.

Manifestó que con base en las investigaciones, testimonios y dictámenes médicos se podrá establecer si se trata de un homicidio culposo o doloso.