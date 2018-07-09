Joven que denunció supuesta violación no es localizada para comparecer

La joven de 18 años de edad fue atacada por un sujeto el cual la ultrajó a bordo de su vehículo en hechos registrados a la altura de la colonia Villarreal, las investigaciones siguen, pero la autoridad reporta que la víctima no ha sido localizada.

El caso se encuentra aún bajo investigación por parte del Ministerio Público, por lo que se integra la carpeta respectiva.

Al momento el responsable no ha sido identificado, solamente se sabe que tripula un automóvil negro.

La afectada abordó la unidad después de que el conductor se ofreciera a llevarla, sobre el camino “Las Tinajas” se orilló en un predio baldío y ahí abusó sexualmente de ella.

Se han estado recabando medios de prueba, sin embargo las indagaciones quedaron algo estancadas.

La dama fue canalizada al área de atención a víctimas, sin embargo se desconoce su paradero ya que no ha sido posible localizarla para que comparezca y aporte más datos que permitan identificar al responsable.

La carpeta de investigación se mantiene abierta por el delito de abuso sexual, elementos de la Agencia de Investigación Criminal buscan más pruebas para poder dar con el paradero del responsable.