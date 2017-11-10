Joven reportada como desaparecida había solicitado ayuda legal

El caso de la joven que se reportó desaparecida quedó concluido por parte de la Sub Procuraduría de Personas no Localizadas.

Marcos Reyes Calderón del Ministerio Público de esta dependencia, refirió que la tarde del miércoles fue reportada como desaparecida Victoria Lizbeth de la Cruz Puente de 18 años.

La madre dijo que una mujer que se identificó como abogada se la había llevado, revisó en el edificio de la Fiscalía General del Estado y le indicaron que la supuesta abogada no laboraba ahí.

La mamá desesperada decidió presentar la denuncia reportando como desaparecida a la joven, sin embargo al realizarse las investigaciones se logró localizarla.

Victoria estaba en la oficina de la unidad de atención a víctimas, ya que era apoyada en relación a una denuncia que había presentado.

La abogada le dio aviso a la tía quien estaba a cargo del cuidado de la joven en un domicilio de la colonia Presidentes.

Sin embargo no se notificó a la madre y por eso se generó la confusión, la abogada labora en una dependencia que se dedica a brindar apoyo a mujeres que sufren de maltrato o violencia.