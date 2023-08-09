Judicializan a ladrón de vehículo

PIEDRAS NEGRAS COAH. - Se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de José “N” por el delito de robo a automóvil, en hechos ocurridos el pasado mes de abril en la colonia Bravo.

El delegado de la Fiscalía de la región norte 01, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, señaló que el caso fue denunciado inmediatamente ante la Fiscalía General del Estado, quien inició una carpeta de investigación donde después se confirmó la participación del sujeto, por lo que se pudo expedir una orden de captura por parte de un juez penal.

Rodríguez Lozano señaló que el detenido se encuentra a disposición de un juez de control a la espera que se realice su audiencia inicial para determinar su situación jurídica.

Cabe mencionar que es importante mencionar que existen pruebas suficientes en contra del responsable para que la vinculación a proceso sea inminente.

“Ejecutamos una orden de aprehensión en contra de una persona por el delito de robo a vehículo, los hechos tuvieron relación el pasado mes de abril en la colonia Bravo de esta ciudad, la persona sería puesta a disposición del juez de control”.