Ladrón de camioneta enfrentaría proceso judicial

El responsable de robar una camioneta el pasado domingo por la tarde, estaría enfrenando un proceso judicial.

Sergio Delgado de Luna coordinador de la Unidad de Atención a Detenidos, indicó que el individuo que hurtó con lujo de violencia una camioneta sigue en calidad de detenido.

Actualmente se anexan datos de prueba a la carpeta de investigación, así mismo ya se formalizó la denuncia por parte del afectado.

Lo identifica plenamente ya que al momento en que se suscitaron los hechos no llevaba el rostro cubierto.

Este robo con violencia se cometió sobre la calle Tepic en el sector Nísperos, el dueño de la camioneta Toyota Sienna se disponía a retirarse de su casa acompañado por su familia.

Repentinamente llegó René Alberto Mancilla Flores y lo amenazó con un cuchillo para luego robarle la camioneta.

La carpeta de investigación se integra por el delito de robo con violencia, por lo que dicho caso se podría judicializar.

Así mismo el Ministerio Público indaga si el inculpado cuenta con antecedentes penales o delictivos en esta ciudad.