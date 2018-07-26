Ladrones siguen haciendo de las suyas

La Agencia de Investigación Criminal tomó conocimiento de tres hechos delictivos ocurridos en la ciudad donde los elementos de Seguridad han sido rebasados por los amantes de lo ajeno y siguen haciendo de las suyas.

En el primero de los casos sujetos ingresaron a las instalaciones de la secundaria Miguel Hidalgo ubicada sobre el bulevar Centenario y se apoderaron de 35 tabletas electrónicas y no conforme con eso, causaron destrozos en las instalaciones, donde rompieron los cristales de varios salones y realizaron pintas en las paredes de los mismos, al lugar arribaron elementos de Seguridad Preventiva, mismos que fueron alertados por una llamada realizada al número de emergencia 911, la presencia de los uniformados sólo fue para corroborar el daño a las instalaciones de la secundaria.

En el segundo de los casos el joven de nombre Jesús Egoberto Cruz Casa de 25 años de edad con domicilio en la calle Tepehuanes número 400 de la colonia Cumbres reportaba el robo de una laptop, cuando él había salido un par de horas y al regresar se percató que no se encontraba donde la había dejado y se dio cuenta que la ventana que da a la calle se encontraba abierta, comentando que esa ventana no cerraba bien y que pudo haber sido por donde entraron los ladrones.

En el tercer caso se reportaba el robo de tres pantallas en un domicilio de la calle Pino Suárez número 103 de la colonia Burócratas, donde la dueña del lugar de nombre Cinthy Fuentes se encuentra fuera de la ciudad y le dejó encargada la casa a su cuñado de nombre Santiago Flores González de 23 años de edad, quien al ir a dar una vuelta a la casa se percató que la puerta trasera se encontraba abierta y al ingresar al domicilio se percató de la falta de las pantallas, el joven dijo desconocer que más se habían llevado del lugar, por lo que esperarían a la dueña para que hiciera la revisión completa de la casa.

En los tres de los casos ya se integra la carpeta de investigación de cada uno de ellos y en donde estarían en espera de que las investigaciones lleven a dar con el paradero de los responsables.