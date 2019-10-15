Le dan un botellazo tras amena reunión

Diego Samuel García Lara de 45 años, resultó con lesiones en el cráneo después de recibir un botellazo cuando se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes con varias personas, los hechos se suscitaron en la colonia La Hacienda.

Luis Humberto García comisario de la Policía Preventiva Municipal, informó que la madrugada del martes se reportó al sistema de emergencias 911 una persona lesionada.

Indicó que elementos de la corporación se trasladaron a la calle Valeriano Diego en la colonia antes mencionada.

Señaló que en el lugar fue localizado un hombre el cual presentaba una herida en la cabeza, además se encontraba en estado de ebriedad.

Comentó que al ser cuestionado dijo que estaba en un domicilio ingiriendo bebidas embriagantes con más personas.

Refirió que inició una fuerte discusión para luego recibir un botellazo en la cabeza, quedando tirado.

Argumentó que se solicitó la presencia de una ambulancia arribando paramédicos de la Cruz Roja quienes le brindaron atención médica.

Manifestó que fue trasladado a la Clínica 11 del IMSS para valoración, el reporte indica que presenta una herida en el cráneo de cuatro centímetros aproximadamente, por lo que iba a requerir sutura.

Mencionó que afortunadamente su estado de salud se reporta estable y quedaría internado varias horas para observar su evolución.

Agregó que no proporcionó datos generales de los agresores, ya que se encontraba en completo estado de ebriedad y no recordaba absolutamente nada.