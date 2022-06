Le incendia camioneta a su exmujer por celos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Elementos Estatales y de Policía Municipal acudieron al ejido Centinela tras el reporte de una unidad que se estaba incendiando en un domicilio.

En el sitio se entrevistaron con la señora María "N", quien tras una discusión con su ex pareja por las llaves de la camioneta, la cual tiempo atrás el sujeto le había obsequiado y al no lograr su objetivo, roció la unidad con alcohol en los asientos y posteriormente le prendió fuego a la pick up F 150.

La unidad quedó inservible y los hechos fueron presenciados por los jóvenes hijos de la pareja.

El tóxico sujeto fue identificado como Robinson "N", el cual huyó del lugar en una camioneta Explorer de color blanco, y minutos después fue asegurado por las autoridades.

Los uniformados invitaron a la mujer a interponer su denuncia ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades.