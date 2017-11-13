Le roban moto al andar de fiesta

Ante elementos de Seguridad Publica se acerco Ramiro Menchaca Ramirez para reportar el robo de su motocicleta marca Kurazay color rojo con negro.

El afectado menciono que llego al sector del vicio alrededor de las 2:30 de la mañana dejando su moto afuera del bar de nombre el carnaval el cual se ubica sobre la calle Alamo en la zona de tolerancia y al salir del lugar ya no encontró su motocicleta desconociendo quien la hubiera robado.

Movilizando a elementos de Seguridad Publica para poder dar con el paradero del vehiculo robado.

Mas tarde se informo que el vehículo había sido localizado y había sido asegurado por elementos de Seguridad Publica.