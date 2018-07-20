Lesionan y roban a un transeúnte

Una persona que circulaba en bicicleta sobre la calle Monterrey de la colonia Buena Vista fue agredida y despojada de su unidad así como de un celular por una persona desconocida, quien se dio a la fuga.

Elementos de Bomberos arribaron al lugar para atender al lesionado, el cual presentaba varios golpes en distintas partes de su cuerpo, por lo que solo fue atendido en el lugar.

Elementos de Policía Preventiva tomaron conocimiento de los hechos y entrevistaron a un joven que fue testigo de los hechos, quien comentó que él iba pasando por la calle antes mencionada cuando se percató que un joven de aproximadamente 18 años de edad, y quien vestía una camisa roja y un short de mezclilla agredía a golpes a una persona de sexo masculino y al acercarse a auxiliar al agredido, el agresor se retiró del lugar en bicicleta con rumbo desconocido.

Los elementos policiacos dieron un rondín por el área para localizar al ladrón sin tener éxito, por lo que solo estarían a la espera de que el agredido de nombre Gorgonio Olguín Simental de 57 años de edad interpusiera la formal denuncia e iniciar con las investigaciones.