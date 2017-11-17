Lo creían intoxicado y estaba dormido

Fuerte movilización provocó el reporte de intento de suicidio por parte de familiares que se extrañaron no a ver visto a su familiar en el transcurso del día, y al entrar a su domicilio lo vieron desvanecido en su cama, y lo intentaron despertar, pero no reaccionaba la persona, por lo que llamaron al número de Emergencias.

Al lugar llegaron elementos de Seguridad Publica, así como del Heroico Cuerpo de Bomberos para revisar e intentar reanimar al presunto suicida.

Cuál fue su sorpresa que el suicida solo estaba dormido y no reaccionaba debido a que un día antes por la noche, ingirió dos pastillas de un medicamento para dormir que le recetan, ya que tiene problemas de depresión.

Solo que la dosis es de una pastilla, y el pues abuso y tomo dos, y los familiares al llegar al lugar vieron el frasco del medicamento tirado e imaginaron que lo había ingerido en su totalidad causando esto alarma por lo que hicieron la llamada.

Luego de que reaccionara el presunto suicida, los elementos de seguridad se retiraron del lugar.

Los hechos ocurrieron en un domicilio de la calle Duque de Palma de la Colonia Villarreal.