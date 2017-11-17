Lo lanzan contra la pared tras impactado por camioneta

En los hechos se ve involucrado un auto marca Kia color negro, que es impactado por una camioneta marca Ford Heavy Duty color blanco, que al no respetar el alto y al exceso de velocidad que circulab,a impacta al auto compacto lanzándolo contra el muro de la Clínica México, los hechos ocurrieron en la calle Morelos cruce con la calle Terán de la Zona Centro.
Hasta el lugar llegaron elementos de Seguridad Pública para tomar conocimiento del percance y buscar al responsable de los hechos, dado que después de impactar al auto compacto se dio a la fuga.
Los oficiales comentaron que en el lugar se encontraban algunas cámaras de seguridad y que van a ser revisadas para dar con el responsable de los hechos.
La persona afectada responde al nombre de Silvia Pérez Cordero de 62 años, la cual no sufrió lesiones.
Como resultado de este accidente solo fueron daños materiales en el auto marca Kia ya que la pared del Hospital no presentaba daños.