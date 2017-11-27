Los detienen por riña en la Lázaro Cárdenas.

Piedras Negras, Coah.- Después de provocar una riña en un domicilio de la colonia Lázaro Cárdenas e intentar escapar a máxima velocidad a bordo de una camioneta marca GMC Sierra color dorado sin placas de circulación fueron detenidos por elementos de Seguridad Pública que llegaban al lugar advertidos por los vecinos de que en el lugar se llevaba a cabo una riña.

Los hechos ocurrieron sobre las calles Oscar Flores Tapia cruce con Lorenzo Cantú de la colonia Lázaro Cárdenas hasta donde llegaron elementos de Seguridad Pública municipal donde llevaron a cabo la detención de varios individuos de los cuales no proporcionaron sus generales debido a que al parecer algunos eran menores de edad y se va a corroborar la información.

En el lugar también fue asegurada la unidad en la cual el grupo de jóvenes intentaba huir del lugar.

Los detenidos fueron remitidos al Ministerio Público a fin de corroborar sus edades y nombres.