Mantiene medidas contra el dengue

NAVA, COAH. - Personal del Centro de Salud del municipio de Nava, por indicaciones de la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo, acudieron a diferentes sectores de la localidad para repartir abate y fumigaciones en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria número 1.

“Seguimos combatiendo al dengue, enfermedad que se propaga por los mosquitos, así que la mejor manera de evitar el contagio y propagación del dengue es eliminar los focos de infección, es importante el mantener los patios libres de cacharros y cúmulos de agua, ya que es el ambiente ideal para que se reproduzca el mosquito”, declaró la alcaldesa.

Agregó que se visitaron a las colonias Cardenistas, 2 de Agosto, Manantial, Colosio, Encino, Bosque de Río Escondido, Carlos Salinas y Las Torres.

“Continuaremos con estas medidas de salud, entregando abate, seguiremos fumigando a las zonas faltantes y también realizaremos campañas de descacharrización, buscando que en esta temporada de lluvias no contemos con casos de infección por esta enfermedad”, puntualizó.