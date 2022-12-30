Mantienen labores de limpieza en Nava

NAVA, COAH. - Cuadrillas de Ecología continúan con las limpiezas de los diferentes sectores de Nava, garantizando con estas acciones y bajo las indicaciones de la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo, un municipio limpio y libre de basura por las calles.

“Los chicos de Ecología se mantienen bien pilas, hoy realizaron limpieza en las afueras del antiguo IMSS, en la entrada de la colonia Bosque de Río Escondido, en el Centro de Salud y en la calle Morelos entre Ocampo y Arteaga”, declaró la alcaldesa.

Agregó que una forma importante de apoyar con estas labores es con mantener los espacios públicos limpios, no tirar basura fuera de los depósitos o de los tambos, para así poder facilitarle el trabajo a estas cuadrillas y mantener un municipio limpio entre todos.