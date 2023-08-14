Mantienen vigilancia en límites de Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Los operativos de seguridad en los limites de Coahuila con Nuevo león siguen reforzados, esto tras lo últimos ataques armados que se han registrado en esa parte del estado.

En dichos operativos se trabaja en conjunto con los tres órdenes de gobierno, todo con la finalidad de impedir que grupos delictivos ingresen a territorio coahuilense, por lo que se realizan sobre las brechas, carreteras y de forma área.

El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago de Jesús Espinoza Eguía, declaró que siguen los operativos y recorridos de vigilancia con el fin de que prevalezca la seguridad, como lo ha instruido el gobernador del estado.

“Se encuentran blindadas las carretas en este sector del estado, dicha coordinación se tiene con los tres órdenes de gobierno; se trabaja para seguir manteniendo la paz y tranquilidad dentro del estado de Coahuila” indicó.

Espinoza Eguía declaró que tras los ataques se han registrado dos elementos de seguridad abatidos, seis civiles, uno de ellos siendo cabecilla de un grupo delictivo, además de un civil más muerto tras el último enfrentamiento.