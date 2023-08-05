Medidas migratorias: Obsoletas ¿Por qué?

Piedras Negras, Coah.- Alambres de púas, muros muy altos, cocodrilos, fuertes corrientes de agua, y un muro flotante, por mencionar algunos, son parte de la serie de medidas de contención que él gobierno Texano ha implementado para detener el cruce ilegal, sin embargo, al momento ninguna ha funcionado.

Si bien es cierto que el número de migrantes que llegan a la ciudad ha disminuido, también es cierto que los cruces no se han detenido, ya que se han evidenciado cruces diariamente, de grupos medianos o pequeñas familias que van tras el “sueño americano”.

Pese a que el Título 8 entró en vigor el pasado mes de mayo, ni el castigo por ingresar ilegalmente detuvo a los cientos de migrantes que han logrado cruzar a Estados Unidos, eso sí, con mayores dificultades.

Este viernes nuevamente se vio a un grupo de migrantes entre menores y adultos, intentando cruzar los alambres de púas para entregarse a las autoridades de Eagle Pass, Texas.