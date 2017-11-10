Menor de edad es agredido por un perro en centro comercial

Los hechos ocurren mientras el menor caminaba junto a su madre por el centro comercial que se ubica en el sector de Villas del Carmen, sobre el Boulevard Mar Muerto, cuando fue agredido por el can sin motivo aparente.

Fueron paramédicos del Cuerpo de Bomberos los que llegaron al lugar para atender al menor de 11 años de edad de nombre Guciel N., para luego trasladarlo al Hospital General Doctor Salvador Chavarría, donde fue atendido.

El menor resultó con lesiones en su pierna derecha, las cuales no ponen en riesgo su vida pero si ameritan atención médica para evitar algún problema posterior.

Autoridades buscaban si el animal tenía dueño para que se responsabilizara de lo sucedido.

Vecinos del sector comentaron que era muy común que perros anduvieran sueltos en esas áreas, lo que pone en riesgo a los pequeños o incluso a adultos que pudieran ser agredidos por ellos, ya que no es la primera vez que ocurre un hecho similar en la ciudad y algunos de ellos con consecuencias graves.

Por lo cual les piden a los vecinos que cuiden a sus animales y a las autoridades de Sanidad que tomen cartas en el asunto antes de que sucedan hechos que lamentar.

