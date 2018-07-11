Menor ingiere líquido limpiador

La noche del miércoles se reportaba al número de emergencia 911 , que en la calle Romero en el domicilio marcado con el número 513 de la colonia Acoros, se encontraba un menor de edad que había ingerido ácido.

Al lugar arribo una ambulancia de la Cruz Roja, la cual traslado al menor y a su madre al Hospital General Dr. Salvador Chavarria, para su atención médica y que le practicarán un lavado gástrico para retirar de su organismo la sustancia que bebió.

El padre del menor comento que el niño no había ingerido ácido si no un líquido que utilizan para la limpieza de los aires acondicionados, y que el incidente sucedió cuando el padre del menor hacia la limpieza de un aparato de aire acondicionado en el patio de la casa y al descuidarse un momento no se percataron que el menor tomo la botella dónde tenía el líquido y le dio un trago y al percatarse de esto llamaron al número de emergencia.

El estado de salud no era grave pero se desconocía la cantidad que había ingerido del solvente por lo que estaría en observación después del lavado gástrico.