Movilización por reporte de un descuartizado

El reporte de un supuesto descuartizado provocó una intensa movilización policiaca, el área mencionada fue revisada pero no se encontró nada, de igual forma se reportaron disparos.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General del Estado, manifestó que al C4 Piedras Negras, entró un reporte en donde referían haber localizado un cuerpo cortado en pedazos.

De inmediato se notificó a las corporaciones policiacas registrándose una intensa movilización por parte de Fuerza Coahuila, Grupo Especial, Agencia de Investigación Criminal y Policía Preventiva Municipal.

Las autoridades se trasladaron al ejido San Isidro, ya que el supuesto reporte indicaba que a la altura del lugar conocido como “La Nogalera” era donde estaba el cuerpo en pedazos.

Los elementos policiacos se abocaron a realizar una intensa revisión de forma pedestre, mientras que otros policías lo hacían a bordo de las unidades.

Así mismo al momento en que llegaron las autoridades, se reportó que se habían escuchado varias detonaciones de arma de fuego.

Tras varios minutos de búsqueda no se encontró absolutamente nada, se marcó al número de donde se reportó el hecho pero ya nadie contestaba.

Se presume que una broma de mal gusto o un factor para distraer a las autoridades de sus rondines de vigilancia normales en la cuidad.

