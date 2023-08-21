Muere joven migrante en las celdas municipales

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un migrante mexicano perdió la vida la mañana de este lunes, al interior de las celdas municipales; las autoridades lo habrían detenido por ingerir bebidas embriagantes en vía pública.

El hoy occiso fue identificado como Ángel Francisco “N” de 23 años de edad, originario del estado de Veracruz, quien se encontraba en estado de ebriedad al ser remitido a las celdas municipal.

La información que se ha dado a conocer por parte de las autoridades es que la presunta causa de muerte giraría en torno a un caso de broncoaspiración, debido a que el hoy occiso se quedó dormido en una de las camas de las celdas.

Aunque se le brindo los primeros auxilios, fue de muy poca ayuda ya que el cuerpo ya no contaba con signos vitales.

Al lugar arribaron los elementos de la Agencia de Investigación Criminal a tomar concomimiento de los hechos, quienes ordenaron el levantamiento del cuerpo para ser llevado a la SEMEFO de esta ciudad y realizarse la necropsia de ley para determinar las causas reales de la muerte.

Será el Ministerio Público el que realice las indagaciones correspondientes en el caso. En lo que va del año, este es el segundo caso de internos que fallecen al estar al interior de las celdas municipales de Piedras Negras.