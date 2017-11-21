Muere motociclista tras sufrir accidente vial

Joven motociclista muere minutos después de ser embestido por un vehículo, el accidente se registró en Nava pero el lesionado fue trasladado a un hospital de Piedras Negras donde falleció momentos después, el caso está bajo investigación.

El pasado fin de semana se suscitó un accidente en el municipio de Nava, Daniel Enrique Nieto Valderrama viajaba a bordo de una motocicleta.

Fue embestido por un vehículo el cual era conducido por una mujer, el joven presentaba lesiones graves por lo que de un hospital de Nava fue trasladado de urgencia a la clínica 11 del IMSS en Piedras Negras.

Desafortunadamente el joven motociclista falleció debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

El médico diagnosticó que murió a causa de un traumatismo craneoencefálico y traumatismo en tórax.

El Ministerio Público efectúa las investigaciones, así mismo la conductora del automóvil permanece en calidad de detenida.

Todo apunta a que el joven fallecido tuvo la culpa en este percance, sin embargo se están realizando indagaciones.

Se buscan personas que pudieran ser testigos de este desafortunado accidente, al momento no está resuelto dicho caso.

El joven fue impactado por un automóvil, el caso se encuentra bajo investigación por parte del Ministerio Público.