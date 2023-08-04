Muere trailero en volcadura sobre la Ribereña

JIMÉNEZ, COAH. - Una persona sin vida fue el resultado de una trágica volcadura registrada la mañana del jueves, los hechos se registraron sobre la cartera federal 2, conocida como la “Ribereña”, a la altura del municipio de Jiménez, Coahuila.

El hoy occiso fue identificado como Jesús Gerardo Barrón Barrientos de 39 años de edad, trascendió que había salido de la planta refresquera en el municipio de Nava, con dirección al municipio de Acuña, pero a la altura del kilómetro 42, una falla mecánica ocasionó que perdiera el control de la unidad, provocado la volcadura.

Fueron horas de exhaustivo trabajo de parte de Bomberos para recuperar el cuerpo de la persona, ya que debido a la volcadura el cuerpo del conductor quedó prensado entre los fierros de la cabina, perdiendo la vida de forma instantánea.

Fue personal de la compañía refresquera que identificó al hoy occiso, mientras elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ordenaron el levantamiento del cuerpo para llevarlo al SEMEFO de la Fiscalía región norte 02 y practicarle la necropsia de ley.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil de Jiménez, elementos de la Cruz Roja, y elementos de la Guardia Nacional División Caminos, quienes se hicieron cargo del accidente.