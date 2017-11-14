No consignan aparatoso accidente

El aparatoso choque que se suscitó la noche del domingo, no fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Este percance se registró sobre el libramiento Manuel Pérez Treviño a la altura de la colonia Don Antonio.

Una camioneta Ford Explorer color azul con placas del estado de Texas, se impactó contra dos palmas y un árbol en el exterior de un hotel.

El conductor de nombre José Luis Morales Castillo de 26 años, quedó prensado y lesionado dentro de la unidad.

Se utilizó el equipo hidráulico por parte de elementos de Bomberos para poder rescatarlo, ya que estaba atorado de las piernas entre el volante y el tablero.

Al final de cuentas fue liberado y trasladado a un hospital donde continúa internado, presenta lesiones de consideración además del tobillo izquierdo fracturado.

La Policía Preventiva Municipal se hizo cargo de este aparatoso accidente, la causa principal fue el exceso de velocidad con el que se desplazaba la camioneta.

Se mencionó que los motivos por los cuales no se consignó el accidente, fue por qué no hubo daños a terceros y por qué no había ebriedad de por medio.

