No guarda distancia y provoca choque

Se reportaba al número de emergencia 911, que se había suscitado un accidente vial sobre el cruce del bulevar Juan Pablo II y calle San Isidro en la colonia Acoros.

Al lugar arribaron elementos de Tránsito municipal para tomar conocimiento de los hechos, donde se comentaba que el accidente se había suscitado cuando ambas unidades viajaban sobre el bulevar Juan Pablo II y al llegar al cruce con la calle San Isidro una de las unidades hizo alto, debido a que en ese lugar se encuentra un señalamiento, la otra unidad que viajaba detrás al no llevar su distancia de seguridad no alcanza a frenar e impacta por la parte trasera a la unidad que había hecho alto.

Como responsable del percance se mencionaba a Fernando Alfredo Gutiérrez Mendoza quien conducía una unidad marca Mercedes Benz color negro modelo 2010, y como afectada quedaría Cecilia Navarro Sotelo la cual conducía un automóvil marca Chevrolet Cavalier color verde modelo 1996.

El caso sería consignado ante el Ministerio Público para que los involucrados trataran de llegar a un acuerdo en la reparación de los daños.