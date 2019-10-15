No hay denuncia por incendio de microbús

La Fiscalía General del Estado informó que no hay denuncia formal por el incendio registrado en un camión de transporte de personal en la colonia Villa Real, en caso de que se presente una querella se realizarán investigaciones.

Rogelio Gómez Rodríguez Coordinador De Ministerios Públicos de la Unidad de Litigación e Investigación de Delitos, indicó que no se ha recibido denuncia en la Unidad de Atención Temprana por dicho siniestro.

Señaló que los hechos se suscitaron la tarde del lunes sobre la calle Rey Jaime a la altura de la escuela secundaria General 6 Salvador Chavarría.

Comentó que los daños materiales fueron totales en el camión de servicios empresariales Ibarra ruta 5 con número económico 45.

Refirió que el chofer responde al nombre de Adrián Martel Soriano, quien dijo que iba tripulando la pesada unidad cuando empezó a fallar para luego iniciar el incendio.

Argumentó que elementos del departamento de Bomberos sofocaron el fuego indicándose que las pérdidas fueron totales, de igual forma personal de Protección Civil y elementos de la Policía Preventiva Municipal estuvieron presentes para tomar conocimiento.

Manifestó que para realizar investigaciones se debe de presentar una denuncia por parte del propietario del camión de pasajeros siniestrado.

Mencionó que dichas indagaciones serían para establecer si el incendio fue debido a una causa natural como una falla mecánica o fue provocado de forma intencional.

Agregó que en caso de determinarse que fue intencional se integraría una carpeta de investigación por daños por incendio.