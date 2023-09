¡No la ayudan! Mujer denuncia que expareja atenta contra con ella y sus hijos desde 2021

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Una mujer denunció públicamente a su ex pareja, de nombre de Nombre Rodolfo "N", quien ha atentado contra de la vida de la mujer y la de sus hijos en al menos cuatro ocasiones.

La mujer, cuyo nombre es Diana Guadalupe Aguilar García, explicó que dichas amenazas y agresiones las recibe desde el año 2021 y a pesar que ha realizado varias denuncias sobre la situación, hasta el momento no se ha actuado en contra de Rodolfo "N".

Señaló que la ultima agresión que sufrió se dio el pasado sábado en la colonia El Cenizo, donde relata que su expareja la agredió con una navaja; afortunadamente logró salir a salvo.

"Desde el 2021 he sufrido lesiones, siempre me ha tratado de matar, me ha pegado a mí y mis niños. Me agarró con una navaja, afortunadamente me puede mover, la navaja quedó enterrada en uno de los cristales del carro; tengo miedo que pueda salir porque temo por la vida mía y de las de mis hijos" explicó Diana.

La afectada explicó que el Centro de Empoderamiento de la Mujer solo quiere actuar con una denuncia, mientras que en los juzgados le informan que de solo tener una, su agresor podría salir en unos días; en cambio, de contar con las cuatro denuncias, se podría evitar que recupere su libertad.