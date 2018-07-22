No respeta alto y provoca choque

La noche del sábado se reportaba un accidente automovilístico sobre la calle Veracruz en la colonia Santa Teresa, en el incidente se reportaban personas lesionadas.

Al lugar arribaron paramédicos de Bomberos los cuales sólo atendieron en el lugar a los ocupantes de las unidades los cuales sólo presentaban pequeñas molestias debido al impacto y no fue necesario su traslado a un hospital.

Tránsito Municipal arribo al lugar para tomar conocimiento de los hechos donde se relató que el accidente se suscitó cuando el conductor de una de las unidades no respetó el alto e impacta a la otra unidad en la parte trasera causándole daños materiales menores.

Como responsable del percance quedaba Ricardo Ávila quien conducía un automóvil marca Chevrolet Corsa color blanco y el afectado responde al nombre de Carlos Escobedo quien conducía un automóvil marca Chevrolet Aveo gris.

Los involucrados en el percance llegaron a un acuerdo en el lugar para la reparación de los daños y solo fueron trasladados al edificio de Seguridad Pública Municipal para pagar las multas correspondientes a este incidente.