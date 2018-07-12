No todos los accidentes son consignados ante el ministerio público

Los accidentes automovilísticos siguen registrándose en Piedras Negras, la mayoría son puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que en otros intervienen los seguros para responder por los daños y gastos médicos.

La Policía Preventiva municipal acude a tomar conocimiento de todos los choques que se suscitan en diferentes puntos de la ciudad.

En algunos, los daños materiales son considerables y en otros, los daños son mínimos que pueden arreglarse mediante convenios entre los participantes.

También algunos percances dejan como saldo personas lesionadas, las cuales son trasladadas a hospitales de la localidad para atención médica.

Los elementos municipales se hacen cargo, y en ocasiones proceden a consignar los casos ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, para que se realicen investigaciones y deslinden responsabilidades.

Cabe mencionar que en muchos casos los participantes cuentan con seguros los cuales intervienen para responder por daños y gastos médicos, las unidades afectadas son enviadas a talleres para su reparación.

El contar con seguros permite que los accidentes no sean consignados ante el Ministerio Público, a menos de que los lesionados sean reportados graves o que alguna persona haya fallecido a consecuencia del percance suscitado.