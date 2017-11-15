Peritaje determinará responsabilidad en caso de atropellamiento

El caso de la persona que fue atropellada por un automóvil compacto no se ha resuelto, se espera un peritaje de tránsito terrestre para demostrar la responsabilidad.

Sergio Delgado de Luna coordinador de la Unidad de Atención a Detenidos, refirió que se sigue integrando una carpeta de investigación en relación a este accidente.

El percance se suscitó el pasado fin se semana sobre Román Cepeda a la altura de la colonia Suterm.

Ricardo Hernández Muñoz de 58 años, iba cruzando cuando fue embestido por un Mini Cooper de reciente modelo.

El conductor José Octavio Galicia Guillén se encuentra aún en calidad de detenido, por lo que en las siguientes horas se estará resolviendo su situación legal.

Cabe mencionar que el automóvil involucrado cuenta con seguro, sin embargo al existir duda sobre de quien es la responsabilidad no ha entrado en función.

Por lo pronto el estado de salud de la persona atropellada sigue siendo delicado, permanece internado en un hospital de la localidad.

Ya han platicado familiares de los participantes en relación al caso, sin embargo al momento no hay ningún acuerdo establecido.