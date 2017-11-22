Persona encontrada muerta no presentaba huellas de violencia

Se confirma que la persona encontrada sin vida la tarde del lunes en el Río Escondido es Juan Sánchez Villa alias “La Tabla” de 47 años, había salido de su domicilio el pasado jueves y estaba reportado como desaparecido.

El cuerpo fue encontrado dentro del agua, ya presentaba un avanzado estado de descomposición debido a que llevaba varios días en la zona.

El médico legista le practicó la autopsia quedando pendiente el resultado, sin embargo se descarta que el occiso presentara huellas de violencia.

Ante esta situación se descarta que el desaparecido con domicilio en el sector Villa de Fuente, haya sido asesinado.

En lo que respecta al reporte de desaparición en la Sub Procuraduría de Personas no Localizadas, el caso queda concluido una vez que se logró la identificación de esta persona.

El reporte fue presentado por Patricia Sánchez sobrina del fallecido, dijo que salió de su casa el pasado jueves con rumbo desconocido.

Una vez que se concluye la carpeta de búsqueda, el caso se pasa a homicidios para que se realicen las labores de investigación correspondientes por parte de la Agencia de Investigación Criminal Zona Norte 1.

