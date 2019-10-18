Piden secuestradores duplicidad en audiencia

Diego “N”, Luis “N”, Juana “N” y Catarino “N”, solicitaron la duplicidad del término al llevarse a cabo la audiencia inicial por un delito de secuestro cometido en agravio de una mujer de nombre Sonia “N” a quien le dispararon y arrojaron al Río Bravo, permanecen en prisión preventiva en espera de una segunda audiencia.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que se efectuó la audiencia de imputación por el delito antes mencionado.

Informó que una pareja fue detenida por elementos de la Agencia de Investigación Criminal tras implementarse un operativo.

Indicó que los otros dos involucrados ya se encontraban recluidos en el Cereso tras ser procesados por narcomenudeo, por lo que las aprehensiones se cumplimentaron por reclusión.

Señaló que los imputados fueron presentados ante un juez de control, por lo que se presentó la carpeta de investigación.

Comentó que los presuntos responsables solicitaron la duplicidad del término la cual consta de 144 horas.

Refirió que se programó una segunda audiencia, la cual se llevará a cabo el próximo lunes 21 de octubre a las 13:00 horas en el Centro de Justicia Penal.

Argumentó que por lo pronto la medida cautelar aplicada es la de permanecer en prisión preventiva mientras se reanuda el proceso judicial.

Manifestó que los presuntos responsables fueron identificados plenamente por la propia víctima tras recuperarse de los disparos recibidos y de ser arrojada al Río Bravo.

Mencionó que falta una quinta persona por ser detenida, por lo que ya se tiene la orden de aprehensión correspondiente.