Pierde casa en incendio

Daños materiales totales fue el saldo de un incendio en una vivienda ubicada en la colonia Periodistas, la causa aparente que se maneja es un corto circuito, afortunadamente no hubo personas lesionadas.

Gabriel Galindo sub comandante de Bomberos, informó que alrededor de la una de la mañana se reportó que una casa se estaba quemando.

Indicó que máquinas de ataque rápido y personal de Protección Civil se trasladaron a la calle Ferrocarril 352.

Señaló que la propiedad era de madera y el fuego la consumía rápidamente, por lo que desafortunadamente los daños fueron totales.

Comentó que elementos de la Policía Preventiva Municipal acordonaron el área, debido a que reportaban que una persona se encontraba al interior al momento de iniciar el incendio.

Refirió que tras una revisión no se encontró a nadie, por lo que se procedió a verificar la causa del siniestro.

Argumentó que la dueña responde al nombre de Josefina Uribe Lugo de 48 años, quien dijo que estaba acompañada de su hijo José Luis Reyna Uribe de 25 años.

Manifestó que la posible causa sería un corto circuito en la vivienda, sin embargo, también se dijo que el joven tenía problemas de drogadicción y pudo haber provocado el incendio.

Mencionó que la casa donde se suscitó el siniestro se encontraba ubicada en la parte posterior de otra propiedad.

Agregó que todas las pertenencias que se estaban al interior como muebles, ropa, aparatos electrodomésticos y documentos se quemaron en su totalidad.

Por fortuna no hubo lesionados, aunque en un principio se había dicho que había una persona dentro de la casa al momento del siniestro, pero no se encontró a nadie.