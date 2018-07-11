Policías Federales localizan pistola a la orilla de la carretera

Una pistola calibre 38 fue localizada por elementos de la Policía Federal a la altura del ejido La Navaja, no hay personas detenidas.

Una unidad de la corporación efectuaba un recorrido de rutina sobre la carretera federal 2 tramo Piedras Negras-Acuña.

Los policías observaron un objeto extraño a la orilla de la arteria, por lo que decidieron detenerse para realizar una revisión.

En el área de desincorporación cerca de la maleza, se encontraba una pistola tirada, por lo que los uniformados procedieron a realizar un reporte.

Tras ser revisada la pistola resultó ser un arma calibre 38, se procedió a efectuar el aseguramiento correspondiente.

Después el arma fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal tras elaborarse un informe policial homologado.

En el lugar no hubo personas detenidas ni testigos que pudieran aportar datos sobre quien pudo haber arrojado el arma de fuego.

Cabe mencionar que sobre las arterias federales no hay cámaras de vigilancia, ya que de existir sería mucho más fácil obtener datos de quienes pudieron pasar por el área y arrojar la pistola, además no se dio a conocer si el arma estaba abastecida con cartuchos hábiles.