Postergan divorcio a mujer maltratada

Cinthia Paulette Vega Rosas denunció públicamente que lleva un año el juicio de divorcio de su ex esposo Rafael Villarreal Maltos y no le han resuelto nada en el juzgado de lo familiar, solamente le dicen que el juez no se encuentra; además hace una semana sufrió un accidente automovilístico el cual fue provocado por su ex, resultando con lesiones de consideración, ahora teme por su seguridad y la de su familia.

En las instalaciones del Palacio de Justicia en las oficinas del Juzgado de lo Familiar, fue citada para esperar audiencia para el juicio de divorcio.

Informó que tiene un año esperando que dicho juicio se lleve a cabo, lo único que ha recibido como respuesta es cambios en la fecha o que el juez no se encuentra.

Indicó que ya está desesperada debido a que es demasiado el tiempo que ha transcurrido sin que se tenga una resolución.

Comentó que su ex esposo es comerciante, ya que es dueño de tres zapaterías establecidas en Piedras Negras junto con ella.

Refirió que desconoce los motivos por los cuales han estado aplazando de forma constante la audiencia del juicio de divorcio.

Argumentó que el pasado 9 de octubre del presente año acudió a una diligencia que se realizó en el domicilio donde estuvieron viviendo juntos cuando eran pareja.

Manifestó que al concluir la diligencia se retiró a bordo de su vehículo y su ex esposo empezó a seguirla al grado de cerrarle el paso con su camioneta.

Mencionó que sobre la avenida Fidel Villarreal a la altura del residencial Tecnológico, provocó que chocara contra un puesto de comida tras cerrarle el paso.

Agregó que sufrió lesiones considerables como esguince cervical y problemas en la columna vertebral, dijo que constantemente le suministran medicamento para el dolor.

Añadió que teme por su seguridad y la de su familia, ya que ha recibido amenazas de su ex suegra y de su ex esposo, por lo que pide a las autoridades correspondientes agilizar el juicio de divorcio.