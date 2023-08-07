Procesan a “el Tigrillo” por delitos en Juárez

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Es larga la lista de delitos en los que está relacionado Alejandro “N” alias el “Tigrillo”, detenido la semana pasada e internado en el CERESO, sin embargo, actualmente enfrenta un proceso vinculatorio por el homicidio de un policía de la región carbonífera.









Los cargos que enfrenta Alejandro, son el homicidio calificado de Fidencio Nicolás Olguín Barbosa, cometido con ventaja y alevosía, por la calidad de la víctima, al pertenecer a una institución de seguridad estatal y dos en grado de tentativa, en hechos ocurridos en el municipio de Juárez y por los cuales se emitió la orden de aprehensión.









El acusado está relacionado con múltiples delitos, ya que también se le investiga por la muerte de 2 elementos estatales durante el ataque armado registrado en los límites de Coahuila y Nuevo León, además, del homicidio de un deportista en el municipio de Monclova, cargos por los que será vinculado a un nuevo proceso penal más adelante.









Cabe mencionar que las audiencias se desarrollan en el Centro de Justicia Penal Acusatorio del municipio de Sabinas, con la participación a distancia de Alejandro "N", vía ‘Zoom’ desde la sala del Centro de Justicia Penal Acusatorio en el municipio de Piedras Negras.









Por su parte, los abogados del detenido solicitaron la duplicidad del término constitucional durante su audiencia inicial, por lo que la audiencia se suspendió y se reanudará el día de hoy lunes 7 de agosto.