Pruebas descartan violación en joven

Pruebas médicas descartaron abuso sexual y lesiones en la joven que fue localizada tirada en un predio baldío la madrugada del lunes.

El Ministerio Público integra una carpeta de investigación en el caso de una joven que se reportó tirada en vía pública sobre Bordo Norte, a la altura del sector Argentinas.

La primera declaración de la víctima refiere que fue privada de su libertad por varios hombres quienes tripulaban un automóvil dorado.

El médico legista revisó a la joven y a base de pruebas descartó evidencia de alguna relación sexual o abuso.

Además no presenta lesiones consideradas como graves ni indicios de que haya sido inyectada para quedar drogada.

Se están efectuando investigaciones, la carpeta de investigación se está integrando por parte del Ministerio Público.

Se tienen datos aportados por la afectada respecto a los presuntos responsables, por lo que ya la Agencia de Investigación Criminal está abocada en las labores de indagación.

Así mismo se tiene información respecto a que la joven ya había reportado un hecho similar, por lo que podría conocer a las personas que supuestamente la privaron de su libertad la noche del pasado domingo.