Pruebas revelarán si existió violación

Piedras Negras, Coah.- La mujer fue encontrada tirada en un predio ubicado sobre Bordo Norte, presentaba lesiones en cabeza y rostro, dijo que unos hombres la subieron a la fuerza a un carro, se realizan pruebas para descartar una violación.

La madrugada de este lunes elementos de la Policía Preventiva municipal, recibieron el reporte de una persona tirada en vía pública.

Sobre Bordo Norte fue detectada una mujer lesionada, se trata de Evelyn Guadalupe Galván Peña de 19 años, presentaba lesiones en cabeza y rostro.

Al ser cuestionada dijo que unos individuos en un carro de cuatro puertas la subieron a la fuerza, la durmieron con una especie de droga y ya no recordaba más.

Después despertó tirada en el predio baldío, fue trasladada a un hospital para atención médica, ya que las lesiones que tenía eran considerables.

Así mismo se efectúan pruebas por parte del médico legista de la Fiscalía General del Estado a fin de descartar una posible violación.

Ya se integra la carpeta de investigación, por lo que se realizan las indagaciones correspondientes a fin de dar con el paradero de los responsables de agredir salvajemente a esta joven mujer.

