Queman basura dentro de vivienda

El reporte de un incendio en un domicilio movilizó al departamento de Bomberos, al arribar los elementos detectaron que solo era basura y muebles viejos en una casa abandonada ubicada en el sector Villas del Carmen.

Máquinas de esta corporación de emergencia se trasladaron a la Capricho cruce con Paseo de las Mulas, debido a que reportaban un siniestro en casa habitación.

De igual forma se trasladaron patrullas de la Policía Preventiva Municipal para tomar conocimiento de los hechos.

En el lugar los elementos de Bomberos efectuaron una revisión, detectaron que era un domicilio abandonado y lo que se quemaba al interior eran muebles viejos y basura.

Se procedió a rociar agua para sofocar las llamas y así controlar la situación, por fortuna no hubo personas lesionadas en este incendio.

De igual forma se desconoce quién o quienes pudieron haber ocasionado este incendio, los vecinos refieren que dicha propiedad lleva tiempo abandonada y que muchos vándalos se introducen al lugar.

Los elementos de la Policía Preventiva Municipal tomaron conocimiento de lo sucedido, mientras las máquinas de Bomberos procedieron a retirarse para permanecer al pendiente de otros reportes en su base.