Realiza recorridos navideños en la delegación V. Carranza

NAVA, COAH. - La delegación Venustiano Carranza organizó un recorrido navideño para dotar de este espíritu a todos los sectores de la localidad, comenzando con esta actividad en el sector Santo Domingo con el apoyo de familias, amigos, la administración municipal y empresarios de la localidad.

“Parte de las actividades que se realizaron en este recorrido fueron la entrega de regalos, dulces, tuvimos la visita de Santa Claus y junto a cientos de niños de estas comunidades partimos la tradicional piñata navideña; nuevamente estamos muy contentos con el recibimiento de este recorrido de parte de todos los niños y padres de familias”, declaró la delegada Alejandra de la O Almanza.

Este recorrido comenzó en el sector Santo Domingo, para luego recorrer los ejidos El Milagro, después a la comunidad de Río Escondido, también realizaron esta actividad en el sector Granja de las Vías y culminaron en la colonia Jardines.