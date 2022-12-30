Realizan operativos contra la pirotecnia

ALLENDE, COAH. - Autoridades de la región de los Cinco Manantiales mantienen los constantes operativos en negocios y establecimientos para prohibir la venta de pirotecnia conocida como “cuete”, común en las fechas decembrina y fin de año.

Las autoridades indicaron que solamente está permitido vender fuegos artificiales conocidos como chispitas, ya que estos no corresponden a ser un riesgo tan grave para la ciudadanía, pero que aun así se debe tener mucho cuidado a la hora de encenderlos.

Agregaron que en caso de observar venta de cuetes se procederá a confiscarlos por ser la primera vez, pero si se descubren nuevamente a los vendedores podrán ser acreedores de una clausura del negocio o una sanción administrativa.

Es por ello que se les exhorta a los negociantes evitar este tipo de ventas para impedir este tipo de sanciones, además de que con esto garantizar la seguridad de toda la ciudadanía y de los paisanos que visitan esta región.