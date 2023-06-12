Revientan punto de venta de narcóticos

Ciudad Acuña,Coah.- Elementos del Mando Coordinado lograron la detención de tres personas que distribuían estupefacientes en un punto de venta, así como por el delito de receptación dolosa en la colonia Enrique Martínez y Martínez.

Karen "N", Jesús "N" y José Manuel "N" fueron asegurados sobre las calles José María Morelos del mencionado sector debido a que los vecinos los reportaron por distribuir narcóticos, los cuales cambiaban por artículos robados en diversas colonias.

En su poder tenían una bolsa de 23 gramos de una sustancia granulada con las características del cristal, así como diversas herramientas.

Se espera que los afectados acudan a interponer su denuncia al Ministerio Público del Fuero Común para recuperar lo robado y dicha autoridad deslinde responsabilidades.